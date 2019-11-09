موهبة أمريكية في الرسم بآلة “غير متوقعة”

استغلت الأمريكية ديانا وود آلة الشفط التي حصلت عليها كهدية من زوجها في عيد ميلادها لإبراز موهبتها في الرسم.

حيث طلبت ديانا التي تعيش في ولاية كاليفورنيا من زوجها آلة شفط من أجل تنظيف السياج الخارجي للمنزل، الحاويات، مصاريف المياه القذرة، بالإضافة للممر الإسمنتي.

وأثناء تنظيف الممر الإسمنتي خطرت في بالها فكرة رسم لوحات فنية باستخدام آلة الشفط، حيث قامت برسم لوحة، ونشرتها على صفحاتها في مواقع الإنترنت، وحظيت الصورة بانتشار كبير، مما دفعها لرسم لوحات فنية بين الحين والآخر ونشرها على الإنترنت.

واستطاعت المرأة الأمريكية المتقاعدة جذب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للوحاتها الذين عبروا عن إعجابهم بلوحات ديانا وموهبتها الكبيرةّ.

من جانبها عبّرت ديانا عن سعادتها بتشجيع المتابعين لها، وأكدت أن الرسم هوايتها منذ الصغر، وبأنها لم تخضع لأي دورات تدريبية في هذا الرسم طوال حياتها.

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