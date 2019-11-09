هواوي تطلق هاتفاً من الفئة المتوسطة

أماطت شركة هواوي الصينية اللثام عن هاتف ذكي من الفئة المتوسطة بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Huawei Y9S.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج HiSilicon Kirin ثماني النوى، ونظام Android 9pie، وواجهة EMUI 9.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة بحجم 6.59 بوصة وبدقة عرض +FULL HD، وبكثافة بيكسلات تصل إلى 391 بيكسل في الإنش، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، أما الثالثة فستأتي بدقة 2 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 غيغا بايت.

وجاءت بطارية الهاتف الجديد بسعة 4000 ميلي أمبير ويتم شحنها من خلال منفذ USB-Type-C، كما تم وضع مستشعر بصمات على جانب الهاتف.

وستوفر الشركة الصينية الهاتف الجديد باللونين الأسود والأزرق المتدرج. ويذكر أن هواوي ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 239 دولار أمريكي.

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