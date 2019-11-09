تويتر تدرس إضافة مميزات اقترحها العملاء

أعلن دانتلي ديفيس نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التصميم في موقع تويتر عن مجموعة ميزات تسعى الشركة الأمريكية لإضافتها لمنصة تويتر خلال العام القادم.

وقال ديفيس إن الشركة الأمريكية استمعت لاقتراحات المستخدمين من أجل تطوير عمل المنصة وجعلها أكثر مصداقية وشفافية، وأكد أن هذه الميزات قد لا تصل جميعها في العام القادم.

وأكد المسؤول أن الشركة الأمريكية ستطلق خاصية إزالة المستخدم من محادثة متعددة الأطراف، وميزة منع إعادة تغريدة معينة، بالإضافة لعدم السماح للأشخاص بعمل منشن للآخرين دون موافقتهم.

كما ستتيح الميزات الجديدة الفرصة للمستخدمين لحذف أي منشن من أي محادثة، بالإضافة إلى تعيين الجمهور القادر على مشاهدة التغريدة.

وأكد مصدر مسؤول في الشركة الأمريكية بأن تويتر تسعى بشكل مستمر لتطوير المحادثات العامة بناء على الاقتراحات التي يقدمها العملاء.

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