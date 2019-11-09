أسوس تُصمّم حاسوباً أنيقاً لرجال الأعمال

كشف شركة أسوس التايوانية عن حاسوب جديد بمواصفات رائعة صُمم خصيصا ليكون مناسبا لرجال الأعمال وأصحاب الشركات.

وصممت الشركة التايوانية هيكل الحاسوب الجديد بطريقة أنيقة للغاية، حيث كسته بطبقة من الجلد الأبيض الناعم، وزينته بإطارات وشعار مصنوع من الذهب الوردي عيار 18.

وسيأتي الحاسوب الجديد بشاشة بحجم 13 بوصة وإطارات رقيقة تغطي 95 % من مساحة الواجهة المثبتة عليها.

وزُود الحاسوب الجديد بشاشة أخرى بمقاس 5.65 بوصة مثبتة أسفل لوحة المفاتيح، يمكن استخدامها لمشاهدة الفيديوهات أثناء الكتابة أو استخدام الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية استعمالها كلوحة لمسية للتحكم بالجهاز والشاشة.

وسيعمل الحاسوب بمعالج Intel Core i5 أو Intel Core i7 من الجيل الثامن، وأحدث نظام ويندوز، ومعالج رسوميات NVidia GeForce MX250.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب 1 تيرا بايت، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 8 إلى 16 غيغا بايت.

وزودت الشركة التايوانية الحاسوب ببطارية تكفيه للعمل لمدة 8 ساعات، بالإضافة لمنفذ USB للشحن ونقل البيانات، منفذ 3.5 للسماعات، ومنفذ لقراءة بطاقات MICROSD.

الجدير بالذكر أن أسوس لم تقم بتقديم أي معلومات حول موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق وسعره.

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