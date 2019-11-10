مركز مكافحة الأمراض” يسعى لتأهيل فرق محلية لمكافحة الليشمانيا بتاورغاء

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض

استعداده لتأهيل وإعداد الفرق المحلية لتنفيذ برنامج لمكافحة مرض الليشمانيا

بمدينة تاورغاء.

وناقشت اللجنة الفنية للتقديم

والمتابعة بالمركز، السبت، مع مستشفى تاورغاء العام، سبل مكافحة المرض.

ونظم مستشفى تاورغاء العام، أمس السبت،

يوما علميا شارك فيه المركز، وحمل شعار “البحوث العلمية أساس الإستراتيجية

الوطنية لعلاج ومكافحة مرض الليشمانيا”.

يذكر أن مستشفى تاورغاء العام تسلم،

الخميس، شحنة جديدة من علاج مرض الليشمانيا (البنتوستام – والجلوكونتيم) مرسلة من

إدارة الصيدلة بمركز مكافحة الأمراض.

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