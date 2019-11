ما الذي تعرفه عن سرطان الفم، وما هي أبرز أعراضه وأسبابه؟

يتعرض نحو 640 ألف شخص حول العالم كل عام للإصابة بسرطان الفم، وهو حالة تشمل جميع أنواع السرطان التي قد تصيب اللثة واللسان والشفتين، وغيرها من أجزاء الفم المختلفة.

حيث يستخدم مصطلح سرطان الفم لوصف أي ورم يظهر في التجويف الفموي، وقد يتشكل عندما تتطور الخلايا على الشفاه أو الفم، إلى تغييرات في الحمض النووي، وليس من الواضح ما الذي يسبب هذه الطفرات التي تؤدي إلى هذا السرطان، ومع ذلك، حدد الأطباء العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة به. هذا ويشير الأطباء إلى أن ظهور بقع حمراء أو بيضاء داخل الفم، على وجه التحديد، على اللسان أو بطانة الفم، قد تكون علامة تحذيرية عن المرض. كما تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الفم واحداً أو أكثر من قرح الفم التي لا تلتئم بعد ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى النزيف غير المبرر، والألم عند البلع، والتهاب الحلق المستمر، والتنميل في الفم، والتكتلات غير المعتادة في الفم أو بحة مستمرة في الصوت. وينصح بضرورة زيارة الطبيب على الفور عند ظهور أي علامات وأعراض تستمر لأكثر من أسبوعين من الأعراض السابق ذكرها. أما بالنسبة للأسباب وراء سرطان الفم فقد قال الدكتور جوناثان هسكوكس: “معظم حالات سرطان الفم مرتبطة بالتدخين أو شرب الكحول، ومع ذلك، فإن التعرض المفرط لأشعة الشمس يمكن أن يكون مسؤولاً أيضاً. وأشار هسكوكس إلى أن هناك أدلة على أعداد متزايدة من الحالات الناجمة عن الإصابة بفيروس الورم الحليم البشري المنقول جنسياً. وأضاف: “يمكن لأي شخص أن يتأثر بالمرض، ومع ذلك، يُعتقد أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً هم الأكثر عرضة”. وينصح الأطباء لتجنب هذا المرض بالإقلاع عن التدخين والخفض من مستويات شرب الكحول، بالإضافة إلى تناول نظام غذائي متوازن وصحي وإجراء فحوصات منتظمة مع طبيب الأسنان في حال كان الشخص مؤهلاً للإصابة بالمرض.

