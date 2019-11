أطلقت شركة مازدا مؤخراً النموذج الجديد من سيارات CX-30 التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس وأكثرها أناقة في العالم.

حيث تميزت السيارة بهيكل انسيابي أنيق معدل من هياكل سيارات CX-5 التي أطلقتها مازدا هذا العام، مزين بمصابيح LED ضيقة وفريدة الشكل، وشبك أمامي كبير يتداخل فيه الكروم مع البلاستيك بتصميم جذاب.

وأتت قمرة السيارة عصرية ومريحة، وتزينت بعناصر من الجلد الفاخر والكروم، وحصلت على واجهة قيادة متطورة بشاشات تعمل باللمس ومقود رياضي، وعلى أنظمة للتكييف وتنقية الهواء وأنظمة لتسخين وتبريد المقاعد.

كما تعمل هذه السيارة بنوعين من محركات البنزين بسعة 2.0 و2.5 ليتر وعزم 158 و192 حصاناً، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل.

هذا وزودتها مازدا بحساسات لقياس المسافات، وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، ونظام دفع رباعي، وأنظمة لتسخين الزجاج والمرايا، ونظام لمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات، ونظام خاص للفرملة الطارئة يمنع اصطدامها بالسيارات أو الآليات الأخرى أثناء الاختناقات المرورية.

The post مازدا تخطف أنظار جماهيرها وتُطلق سيارة فائقة الروعة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا