قررت الإمارات مؤخراً افتتاح أول عيادة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية، خلال الربع الأول من العام المقبل.

حيث أعلن الدكتور حمد الغافري، مدير المركز الوطني للتأهيل، عن اعتزام المركز افتتاح عيادة خارجية لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية العام المقبل وذلك في المقر الرئيسي للمركز في أبوظبي، قائلاً أن العيادة ستقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد دمجت إدمان الألعاب الإلكترونية ضمن تصنيفها الدولي للأمراض، حيث يعد هذا التصنيف مرجعاً عالمياً موثوقاً للأعراض الصحية.

كما استضاف المركز الجمعة في أبوظبي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أعمال الاجتماع السادس للسلوكيات الإدمانية وتأثيراتها على الصحة العامة بمشاركة نخبة من الأكاديميين والأطباء، وذلك لبحث إدمان الألعاب الإلكترونية والأعراض الصحية وسبل التشخيص وبرامج التأهيل المرتبطة بالاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل وألعاب الإنترنت.

The post الإمارات تعتزم افتتاح أول عيادة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية خلال 2020 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا