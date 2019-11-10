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“السحر الأسود” يسبب مأساة في حديقة حيوانات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ هيني بيو مالك حديقة شاميليون فيلدج لتربية الحيوانات المفترسة والأسود في جنوب أفريقيا بموت أسوده الأربعة بعد أن قام لصوص بتسميمها.

وقال هيني إنه سمع نباح كلاب الحراسة فذهب لتفقد الحديقة ليتفاجأ بموت الأسدين، ثور البالغ من العمر 7 سنوات ومامفورد البالغ (8 أعوام)، واللبؤتين إيسيس وميا.

واستطاع هيني اكتشاف أسباب الوفاة، حيث قال إن عددا من اللصوص تسللوا إلى الحديقة، وقاموا بإلقاء دجاج مسمم للأسود لتأكله وتموت ببطء.

وبرر مالك المزرعة تسميم الأسود برغبة اللصوص في الحصول على أنيابها ومخالبها لاستخدامها في السحر الأسود المنتشر بكثرة في البلاد، وأكد أن اللصوص لم ينجحوا بخطتهم بسبب كلاب الحراسة.

وعبّر هيني عن حزنه لفقدان الأسود التي رباها رفقة زوجته منذ حوالي 11 عاما، وقبل أن ينجبا أطفالهم، وقال هيني إنه سيعمل جاهدا لاكتشاف اللصوص وتقديمهم للمحاكمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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