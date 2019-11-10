نانسي عجرم تبدأ تصوير عمل جديد

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة لها على حسابها في إنستغرام علّقت عليها بعبارة في موقع التصوير، في إشارة منها لبدء تصوير الأغنية التي وعدت جمهورها بإطلاقها ريثما تنتهي من التحضير لألبومها الجديد.

وقامت النجمة اللبنانية قبل يومين من هذا الإعلان بنشر صورة لها على حسابها في إنستغرام ظهرت فيها دون مكياج، وعلقت عليها بعبارة عندما يكون القلب في سلام تكون الابتسامة حقيقة في إشارة منها للسلام الداخلي والراحة النفسية التي تعيش فيها.

يذكر أن نانسي عجرم أحيت خلال الفترة الماضية عدة حفلات أبرزها الحفلة التي أحيتها في موسم الرياض رفقة النجم تامر حسني، وآخرها الحفل الذي أقامته في جامعة دلتا القاهرة.

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