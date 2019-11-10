صينية تصاب بنوبة قلبية بسبب مسألة رياضية

تعرضت الصينية وانغ إلى نوبة قلبية بسبب عدم استيعاب ولدها لمسألة رياضية قامت بشرحها له مرارا وتكرارا.

وقالت وانغ إنها بدأت تشعر بضيق في التنفس، وبدأ قلبها ينبض بشدة بسبب عجز ولدها البالغ من العمر 9 سنوات عن فهم المسألة، الأمر الذي دفعها للاتصال بزوجها الذي سارع لنقلها إلى المستشفى.

وتبين من خلال الفحوصات التي أجريت لوانغ إصابتها باحتشاء في العضلة القلبية، وأكد الأطباء أن حياة وانغ كانت بخطر لو تأخرت في الوصول إلى المستشفى.

وأكدت المرأة الصينية بأنها غضبت كثيرا لعدم فهم ابنها للمسألة، ولكنها لم تتوقع أن تصاب بنوبة قلبية بسبب هذا الغضب.

يذكر أن الغضب لا يتسبب في نوبة قلبية إلا في حال وجود أسباب كامنة تؤدي لحدوث مثل هذا الأمر كسوء التغذية، ونمط الحياة غير الصحي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية