دراسة جديدة: القهوة تحمي من مرض قاتل

أثبتت دراسة جديدة قام بها باحثون في جامعة كوينز الواقعة في إيرلندا الشمالية بأن تناول القهوة بشكل منتظم يقي الإنسان من سرطان الكبد.

واعتمد الباحثون في دراستهم على البيانات الصحية لـ471 ألف شخص في منتصف العمر تم تسجيل بياناتهم لمدة 7 سنوات.

وقال الباحثون إن مضادات الأكسدة في القهوة هي التي تساهم في هذه الوقاية، وأكد الباحثون أن الحماية التي توفرها القهوة للكبد ضد السرطان أقل أهمية من الوقاية التي يوفرها الابتعاد عن التدخين والكحول.

ولا تعد هذه الفائدة الوحيدة للقهوة، إذ أثبتت عدة دراسات سابقة أن القهوة تقي من سرطان البروستات، وتُحسن حرق السعرات الحرارية، وتحمي البشرة من التجاعيد.

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