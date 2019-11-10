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دراسة جديدة: القهوة تحمي من مرض قاتل

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثبتت دراسة جديدة قام بها باحثون في جامعة كوينز الواقعة في إيرلندا الشمالية بأن تناول القهوة بشكل منتظم يقي الإنسان من سرطان الكبد.

واعتمد الباحثون في دراستهم على البيانات الصحية لـ471 ألف شخص في منتصف العمر تم تسجيل بياناتهم لمدة 7 سنوات.

وقال الباحثون إن مضادات الأكسدة في القهوة هي التي تساهم في هذه الوقاية، وأكد الباحثون أن الحماية التي توفرها القهوة للكبد ضد السرطان أقل أهمية من الوقاية التي يوفرها الابتعاد عن التدخين والكحول.

ولا تعد هذه الفائدة الوحيدة للقهوة، إذ أثبتت عدة دراسات سابقة أن القهوة تقي من سرطان البروستات، وتُحسن حرق السعرات الحرارية، وتحمي البشرة من التجاعيد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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