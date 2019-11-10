نتفليكس تصدم عُشاقها بقرار مُفاجئ

أرسلت شركة نتفليكس إشعارات إلى عدد من تلفزيونات سامسونغ القديمة تبلغها بتوقف الخدمة عنها بحلول 2 ديسمبر القادم.

وأكدت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية وصول إشعارات إلى أجهزتها من طراز 2010 و2011 تنبه المستخدمين إلى أن تطبيق نتفليكس سيوقف الدعم عن أجهزتهم.

وقال نتفليكس إن وقف الخدمة لن يقتصر على أجهزة سامسونغ وحسب بل سيطال تلفزيونات فيزيو التي مضى على إصدارها أكثر من 4 سنوات، والجيل الأول من تلفزيونات Roku.

وبررت نتفليكس إيقاف الدعم بصعوبات تقنية تمنعها من دعم التلفزيونات المتضررة، وأكدت أنها ستقترح على المستخدمين أجهزة أخرى.

وقالت شركة نتفليكس إن الإيقاف سيبدأ من الولايات المتحدة ومن ثم سيشمل الأجهزة في باقي أنحاء العالم.

يذكر أن المستخدم لن يكون مضطرا لتبديل تلفزيونه في حال قام بشراء جهاز بث صغير وربطه مع تلفزيونه ليضمن استمرار الخدمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية