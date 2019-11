مركز مكافحة الأمراض يُناقش مع بلدية تاورغاء كيفية مكافحة «اللشمانيا»

ناقشت اللجنة الفنية للتقييم والمتابعة بالبرنامج الوطني لمكافحة الليشمانيا في المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، مع عميد بلدية تاورغاء وممثلي من مستشفى تاورغاء العام كيفية مكافحة المرض في المدينة.

وأفاد المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن اللجنة وخلال مناقشتها أكدت استعداد المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووفقا للإمكانيات المتاحة استعدادها في تأهيل وإعداد فرق محلية لتنفيذ برنامج المكافحة.

ويأتي ذلك عقب يوم علمي نظمه مستشفى تاورغاء العام بمشاركة المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في مدينة تاورغاء وذلك تحت شعار “البحوث العلمية أساس الإستراتيجية الوطنية لعلاج ومكافحة مرض الليشمانيا”.

يُذكر أن مدينة تاورغاء، شهدت خلال الآونة الأخيرة ارتفاعًا في تسجيل حالات الإصابة بمرض اللشمانيا.

يُشار أن داء الليشمانيات يعتبر مرضاً شائعاً جدا في العالم، على اختلاف أنواعه، الباطنية والجلدية، وأكثر الأنواع انتشاراً هو داء الليشمانيات الجلدي، والذي يعرف بالاسم (Rose of Jericho)- داء الليشمانيات الجلدي.

ويُصيب داء الليشمانيات الجلدي الجلد ويؤدي إلى ظهور جروح متقرحة يصل قطر الواحد منها إلى بضعة سنتيمترات، وتدوم لأشهر طويلة على الرغم من العلاجات المختلفة.

