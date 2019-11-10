شركة OPPO تطلق أول هاتف بتقنية VOOC 4.0 Flash

كشفت شركة OPPO الصينية عن هاتف جديد يعمل بتقنية VOOC 4.0 Flash أطلقت عليه اسم OPPO K5.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 730G، ونظام أندرويد.

وزودت OPPO الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 2340*1080 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستحتوي الواجهة الخلفية على كاميرا رباعية، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأول 64 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة والرابعة 2 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها إلى 8 غيغا بايت.

وزودت الشركة الصينية الهاتف ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 30 واط.

الجدير بالذكر أنOPPO لم تحدد موعد إطلاق الهاتف في الأسواق كما أنها لم تكشف عن سعره.

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