شركة AOC تكشف عن شاشة جديدة بتصميم أنيق

كشفت شركة AOC التايوانية عن شاشة جديدة ومميزة بتصميم بورشه الأنيق أطلقت عليها اسم Q27T1.

وستأتي الشاشة الجديدة بلوحة IPS بمقاس 27 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة 1440*2560 Quad HD بيكسل، وستحتوي على طبقة مضادة للانعكاسات، كما أنها تمتاز بالتباين العالي والعرض فائق الوضوح.

وقالت الشركة التايوانية إن شاشتها الجديدة ستغطي نطاق الألوان NTSC بنسية 90%، ونطاق الألوان RGB بنسية 107 %، أما درجة السطوع فستبلغ 350 قنديلةم2.

وتتميز الشاشة الجديدة بخطوط التصميم الجذابة الخالية من الحواف تقريبا، بالإضافة لوجود 3 جوانب وقاعدة غير متماثلة وأنيقة.

وزودت الشركة التايوانية الشاشة بمنفذي HDMI 1.4، منفذ DisplayPort 1.2، ومنفذ Line-in بالإضافة لمنفذ 3.5 للسماعات.

وسيبلغ وزن الشاشة 3.8 كيلو غرام أما استهلاكها من الكهرباء فسيصل إلى 30 واط في حال التشغيل، وينخفض إلى 0.3 في حال السكون.

يذكر أن الشركة التايوانية لم تقدم أي معلومات حول موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق وسعرها.

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