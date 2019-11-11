لا تقدم هذه الأطعمة لطفلك الرضيع

حذرت مجلة ““بيبي وفاميليه”

‫الألمانية الوالدين من تقديم الأطعمة النيئة والمدخنة لطفلهما ‫الرضيع عندما يبدأ

تناول الأطعمة الصلبة، اعتبارا من عمر ستة شهور ‫تقريبا.

‫وعللت المجلة المعنية بشؤون الأسرة

والطفل ذلك بأن هذه الأطعمة قد ‫تحتوي على جراثيم مثل النوروفيروس والسالمونيلا

والليستريا، التي تهدد ‫الطفل بالإصابة بالتسمم الغذائي، الذي تظهر أعراضه في صورة

قيء وإسهال ‫ومتاعب المعدة والأمعاء.

‫كما لا يجوز أيضا تقديم المكسرات وشرائح التفاح وأصابع الجزر للطفل خلال ‫عامه الأول؛ نظرا لأن بعض أجزاء هذه الأطعمة الصلبة قد تصل إلى القصبة ‫الهوائية مسببة الإصابة بالاختناق.

المصدر – الجزيرة

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