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لا تقدم هذه الأطعمة لطفلك الرضيع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

حذرت مجلة ““بيبي وفاميليه”
‫الألمانية الوالدين من تقديم الأطعمة النيئة والمدخنة لطفلهما ‫الرضيع عندما يبدأ
تناول الأطعمة الصلبة، اعتبارا من عمر ستة شهور ‫تقريبا.

‫وعللت المجلة المعنية بشؤون الأسرة
والطفل ذلك بأن هذه الأطعمة قد ‫تحتوي على جراثيم مثل النوروفيروس والسالمونيلا
والليستريا، التي تهدد ‫الطفل بالإصابة بالتسمم الغذائي، الذي تظهر أعراضه في صورة
قيء وإسهال ‫ومتاعب المعدة والأمعاء.

‫كما لا يجوز أيضا تقديم المكسرات وشرائح التفاح وأصابع الجزر للطفل خلال ‫عامه الأول؛ نظرا لأن بعض أجزاء هذه الأطعمة الصلبة قد تصل إلى القصبة ‫الهوائية مسببة الإصابة بالاختناق.

المصدر – الجزيرة

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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