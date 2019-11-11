لا تقدم هذه الأطعمة لطفلك الرضيع

حذرت مجلة ““بيبي وفاميليه”
الألمانية الوالدين من تقديم الأطعمة النيئة والمدخنة لطفلهما الرضيع عندما يبدأ
تناول الأطعمة الصلبة، اعتبارا من عمر ستة شهور تقريبا.
وعللت المجلة المعنية بشؤون الأسرة
والطفل ذلك بأن هذه الأطعمة قد تحتوي على جراثيم مثل النوروفيروس والسالمونيلا
والليستريا، التي تهدد الطفل بالإصابة بالتسمم الغذائي، الذي تظهر أعراضه في صورة
قيء وإسهال ومتاعب المعدة والأمعاء.
كما لا يجوز أيضا تقديم المكسرات وشرائح التفاح وأصابع الجزر للطفل خلال عامه الأول؛ نظرا لأن بعض أجزاء هذه الأطعمة الصلبة قد تصل إلى القصبة الهوائية مسببة الإصابة بالاختناق.
المصدر – الجزيرة
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