دراسة تكشف علاقة إصابات العمود الفقري بالسكتات القلبية

أثبتت دراسة جديدة قام بها باحثون كنديون من جامعة كالجاري الكندية بالتعاون مع باحثين من صربيا وكرواتيا ونشرت في دورية نيورولوجي بأن إصابات العمود الفقري تزيد من احتمال الإصابة بالسكتات القلبية بمعدل 3 إلى 4 مرات.

واعتمد الباحثون في هذه الدراسة على بيانات 600 ألف شخص، وتبين لهم أن الأشخاص المصابين بمشاكل العمود الفقري يعانون من مشاكل وضيق بالتنفس، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث نقص في الأوكسجين الذي يصل للدماغ مما يؤدي إلى تراجع وظائف الدماغ.

وطلب الباحثون من المرضى مراجعة الأطباء بشكل فوري في حال عانوا من مشاكل في التنفس أو شعروا بالتعب ورغبة في النوم بشكل مستمر بعد إصابة عمودهم الفقري، لأن هذه العلامات تزيد من احتمال إصابتهم بالسكتات القلبية.

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