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دراسة تكشف علاقة إصابات العمود الفقري بالسكتات القلبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثبتت دراسة جديدة قام بها باحثون كنديون من جامعة كالجاري الكندية بالتعاون مع باحثين من صربيا وكرواتيا ونشرت في دورية نيورولوجي بأن إصابات العمود الفقري تزيد من احتمال الإصابة بالسكتات القلبية بمعدل 3 إلى 4 مرات.

واعتمد الباحثون في هذه الدراسة على بيانات 600 ألف شخص، وتبين لهم أن الأشخاص المصابين بمشاكل العمود الفقري يعانون من مشاكل وضيق بالتنفس، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث نقص في الأوكسجين الذي يصل للدماغ مما يؤدي إلى تراجع وظائف الدماغ.

وطلب الباحثون من المرضى مراجعة الأطباء بشكل فوري في حال عانوا من مشاكل في التنفس أو شعروا بالتعب ورغبة في النوم بشكل مستمر بعد إصابة عمودهم الفقري، لأن هذه العلامات تزيد من احتمال إصابتهم بالسكتات القلبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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