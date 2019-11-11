جديد حسين الجسمي.. أغنية “خطير”

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي من خلال قناته الرسمية على موقع يوتيوب عن أغنيته الجديدة والتي حملت اسم خطير.

ونالت الأغنية الجديدة إعجاب عشاق الفنان الإماراتي الذين تفاعلوا معها، وحققت رقما جيدا من المشاهدات بعد عدة ساعات من إطلاقها.

وأغنية خطير من كلمات الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، وتوزيع وميكساج وماستر حسام كامل، وألحان حسين الجسمي.

من جهة أخرى نعى الفنان الإماراتي الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي من خلال تغريدة نشرها في حسابه على تويتر قال فيها: الله يرحمك ويغفر لك ويرحم والديك ويغفر لهم.

يذكر أن الفنان الإماراتي أحيا في أكتوبر الماضي حفلة فنية على مسرح أبو بكر سالم في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض رفقة محمد عبدة، أصالة، وعبادي الجوهر.

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