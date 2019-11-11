سكتة قلبية تصيب يوميا أميركيا طوال 14 عاما

أجرى مراهق أميركي يدعى جون تومس البالغ من العمر 14 عاما فحصا روتينيا، وشعرت طبيبته بوجود مشكلة في قلبه فطلبت منه إجراء تخطيط القلب الكهربائي.

وتفاجأت الطبيبة بنتائج التخطيط والتي أكدت إصابة جون بمرض ALCAPA حيث تكون الشرايين القلبية لدى المصابين بهذا المرض غير موصولة مما يؤدي إلى وفاتهم قبل أن يتموا عامهم الأول.

وتفاجأ الأطباء من قدرة جسم جون على التعامل مع الحالة منذ الصغر، وأكدوا أن الطفل كان يتعرض لما يشبه السكتة القلبية بشكل يومي منذ ولادته وحتى لحظة إجراء العلمية الجراحية.

وبعد أسبوعين من اكتشاف المرض خضع جون لعملية قلب مفتوح استمرت لحوالي 6 ساعات تم من خلالها إصلاح العيب الخلقي الذي ولد فيه، وبعد أسبوع من الجراحة تمكن جون من مغادرة المستشفى بحالة صحية جيدة.

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