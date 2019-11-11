شاب يفقد 80 كغم ليدخل الشرطة

تمكن الأميركي رومار لايل الذي يعيش في ولاية فرجينيا من تحقيق حلمه بدخول سلك الشرطة بعد أن فقد 80 كغم من مجمل وزنه البالغ 200 كغم.

وقال رومار إن وزنه منعه من إيجاد فرص للعمل كما منعه من أن يصبح شرطيا، لذلك قرر تغيير نمط حياته غير الصحي.

وبالفعل بدأ الشاب الأميركي بحمية غذائية بالإضافة إلى ممارسة تمارين رياضية بشكل مستمر.

ومن ثم التحق ببرنامج للتخسيس مما ساعده على خسارة 50 كغم، وبعد عام من ذلك خسر 15 كغم أخرى ليحق له الالتحاق بأكاديمية الشرطة وفيها خسر 15 كغم أخرى ليصبح مجموع ما خسره 80 كغم.

وأخيرا نجح رومار بالتخرج من أكاديمية الشرطة، حيث كان واحدا من أصل 20 طالبا خرجتهم الأكاديمية في الأسبوع الماضي، وقريبا سيبدأ تدريباته الميدانية ليحقق حلمه بأن يكون شرطيا.

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