“كوالكوم” تستعد لطرح معالج خارق

تستعد شركة كوالكوم الأمريكية الرائدة في مجال صناعة معالجات الهواتف المحمولة لطرح معالج خارق ستطلق عليه اسم Snaodragon865.

وأكدت الشركة أنها ستكشف عن المعالج الجديد خلال مؤتمر Tech Summit المقرر عقده ما بين 3 و5 ديسمبر القادم.

وقالت كوالكوم إن المعالج الجديد سيكون مخصصا للهواتف الجديدة الحديثة والمتطورة كهاتف S11 الذي ستطلقه سامسونج العام القادم.

وسيعمل المعالج الجديد من خلال تقنية 7nm EUV الخاصة بسامسونغ، وسيكون قادرا على توفير الطاقة بنسبة 15 إلى 20% من المعالجات الموجودة حاليا في السوق.

وستعمل كوالكوم على إطلاق نسختين من هذه المعالجات، بحيث يكون هناك نسخة للأجهزة التي تعمل بشبكات G4، ونسخة للأجهزة التي تعمل بشبكات G5.

يذكر أن هذا المعالج سيكون أفضل معالج للهواتف الذكية في العالم، وسيتفوق على معالج Snapdragon 855 الموجود حاليا في عدد كبير من الأجهزة الذكية.

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