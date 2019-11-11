ميزة إخفاء عدد الإعجابات بإنستغرام تصل أميركا

شهد مؤتمر WIRED25 إعلان أحد المسؤولين في منصة إنستغرام التابعة لشركة فيسبوك الأميركية عن بدء اختبارات إخفاء عدد الإعجابات في أمريكا الأسبوع القادم.

وأكد المسؤول أن المستخدمين سيشاهدون الإعجابات بالمنشور دون أن يتمكنوا من معرفة الأشخاص الذين قاموا بوضع إعجاب على هذا المنشور، أو عددهم.

وتسعى إنستغرام من خلال هذه الميزة إلى دفع المستخدمين للتركيز على محتوى المنشور فقط عوضا عن التركيز على عدد علامات الإعجاب، والأشخاص الذين قاموا بوضع إعجاب على المنشور، ولمنح المستخدمين راحة أكثر عند استخدام ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو على هذه الشبكة.

وأثار هذا القرار غضب الصفحات الأكثر تأثيرا في الشبكة والتي تحظى بشعبية كبيرة نظرا لتأثير هذه الميزة على أرباحها، حيث تعتمد على علامات الإعجاب من أجل قياس أداء الصفحات.

يذكر أن ميزة إخفاء عدد الإعجابات ميزة جديدة أطلقتها فيسبوك في شهر أبريل الماضي، وبدأت بتجريبها في عدد من الدول أبرزها كندا، إيطاليا، البرازيل، اليابان، أستراليا، ونيوزيلندا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية