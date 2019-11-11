مايكروسوفت تدمج مساعدها الصوتي في تطبيق Outlook

في إطار سعيها لتطوير تطبيق بريدها الإلكتروني، قامت شركة مايكروسوفت الأمريكية بدمج مساعدها الصوتي Cortana في تطبيق البريد الإلكتروني Outlook.

وسيتيح المساعد الصوتي للمستخدم إمكانية إدارة البريد الإلكتروني بشكل كامل، ومعرفة المواعيد الجديدة الموجودة فيه تحت أي ظرف.

كما أضافت الشركة الأمريكية وظيفة Play My Emails والتي تفسح المجال أمام المستخدم لتصفح البريد الإلكتروني، وتخطي الرسائل الموجودة فيه أو أرشفتها، أو تحديدها بعلامة وذلك من خلال الأوامر الصوتية.

وأضافت الشركة الأمريكية المساعد الصوتي بصوت رجل وامرأة، ويمكن للمستخدم تحديد صوت المساعد الصوتي من إعدادات التطبيق.

يذكر أن التحديثات الجديدة متوفرة لنظامي أندرويد وأي أو إس وكل ما على المستخدم فعله تحديث التطبيق للحصول على المزايا الجديدة.

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