“Mi Note 10”.. أول هاتف بكاميرا 108 ميغابكسل

أعلنت شركة شاومي الصينية عن النسخة العالمية من هاتف Mi Note 10، ليكون أول هاتف بكاميرا بدقة 108 ميغابكسل في العالم.

وغلفت شاومي الهاتف بهيكل زجاجي منحنٍ من الخلف لتسهيل عملية مسكه مع إطار من المعدن، ووضع في الشاشة مستشعر بصمة مُدمج داخلها، وفي الأسفل مع منفذ USB-C ومنفذ سماعة الأذن 3.5mm.

وجاءت الشاشة بمقاس 6.47 بوصة محمية بطبقة جوريلا جلاس 5 بدقة +FHD وبكثافة 403 بكسل با، كما جاءت الشاشة من نوع AMOLED.

يحتوي الهاتف على ميزة نظام الدفع الإلكتروني جوجل Pay بالاضافة إلى ميزة Always On Display والتي تجعل الشاشة تعمل بشكل دائم لعرض الوقت والتاريخ والتنبيهات بأقل استهلاك ممكن للطاقة.

ويحتوي الهاتف على مستشعر IR وهو مستشعر مفيد لتشغيل الأجهزة المنزلية مثل التلفاز والمكيف وغيره.

ويعمل الهاتف بنظام اندرويد 9 والمعالج ثماني النواة Snapdragon 730G بسرعة تردد تصل حتى 2.2 جيجاهيرتز ومعالج رسوميات من نوع Adreno 618 الهاتف يأتي برام 6 جيجابايت وذاكرة التخزين الداخلية 128 جيجابايت ولا يُمكن تركيب ذاكرة تخزين خارجية.

وزودت الشركة هاتفها الكاميرا بخمس كاميرات، فالكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f1.7، والثانية بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 وهي Telephoto لعمل تقريب بصري يصل إلى 5 اكس بنفس الجودة، ويصل إلى 50 ضعفاً مع الحفاظ على بعض التفاصيل.

بينما جاءت الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 وهي مُخصصة للعزل، والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 وهي بزاوية عريضة، والكاميرا الخامسة تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وهي Macroللتصوير عن قرب الكاميرا الخلفية مزودة بفلاش.

أما الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميجابكسل وبفتحة عدسة 2.0 .

بالنسبة للبطارية فهي سعة 5270 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع والشحن العكسي بقدرة 30 واط. وتقول الشركة إنها تشحن بالكامل خلال 65 دقيقة. ولم تكشف الشركة بعد عن سعر الهاتف.

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