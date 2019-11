هونداي تستعد لإطلاق أحدث سياراتها من طراز «توسان»

انتشرت على مواقع الإنترنت مقاطع فيديو تُظهر الاختبارات التي تخضع لها سيارة توسان الجديدة التي ستظهر العام القادم.

حيث يظهر الفيديو القدرة العالية لهذه المركبة على التسارع، وثباتها الممتاز على المنعطفات أثناء السير بسرعة عالية.

وأتى تصميمها الخارجي مختلف بشكل كبير عن تصاميم توسان السابقة، يميزه شكل الشبك الأمامي المزين بإطار كبير من الكروم في منتصفه، ومصابيح الضباب الغريبة الشكل التي زود كل منها بـ4 وحدات إضاءة LED.

كما سيزين هيكل هذه السيارة أيضاً سقف بانورامي كبير، وعجلات مميزة بأقراص من الكروم، ومصابيح خلفية تمتد على طول مؤخرة المركبة.

هذا ومن المرجح أن تطرح هذه السيارة بنوعين من المحركات، محرك توربيني بسعة 1.6 لتر وعزم 180 حصاناً، ومحركة Theta III توربيني بسعة لترين ونصف اللتر وعزم 300 حصان.

