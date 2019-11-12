مصطفى شعبان يعتذر عن تجسيد شخصية خالد بن الوليد

رفض الفنان المصري مصطفى شعبان العرض المقدم له لتجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد في المسلسل الذي سيحمل اسم الصحابي نفسه والمقرر عرضه في رمضان القادم.

وبرر الفنان المصري رفضه أداء الدور بخشيته من الانتقادات التي ستوجه له في حال لم ينجح بأداء الدور بالشكل المطلوب.

وقال الفنان المصري إنه يبحث عن سيناريو اجتماعي يكمل به النجاح الذي حققه في مسلسل أبو الجبل الذي عرض في رمضان الماضي.

وأكد مصطفى شعبان أنه سيغيب عن الموسم الرمضاني القادم في حال لم يجد سيناريو يناسب طموحاته.

يذكر أن مسلسل أبو جبل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، محمد دياب، وغيرهم من نجوم الدراما المصرية.

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