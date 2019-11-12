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مصطفى شعبان يعتذر عن تجسيد شخصية خالد بن الوليد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفض الفنان المصري مصطفى شعبان العرض المقدم له لتجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد في المسلسل الذي سيحمل اسم الصحابي نفسه والمقرر عرضه في رمضان القادم.

وبرر الفنان المصري رفضه أداء الدور بخشيته من الانتقادات التي ستوجه له في حال لم ينجح بأداء الدور بالشكل المطلوب.

وقال الفنان المصري إنه يبحث عن سيناريو اجتماعي يكمل به النجاح الذي حققه في مسلسل أبو الجبل الذي عرض في رمضان الماضي.

وأكد مصطفى شعبان أنه سيغيب عن الموسم الرمضاني القادم في حال لم يجد سيناريو يناسب طموحاته.

يذكر أن مسلسل أبو جبل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، محمد دياب، وغيرهم من نجوم الدراما المصرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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