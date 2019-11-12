منوعات

بالفيديو.. لحظات رعب أثناء انزلاق طائرة في شيكاغو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسببت الثلوج في انزلاق طائرة تابعة لشركة أميركان إيرلاينز أثناء هبوطها في مطار أوهير في شيكاغو قادمة من ولاية نورث كالورينا.

وانتشر على مواقع الإنترنت فيديو صوره أحد الركاب يظهر لحظات الرعب التي عاشها ركاب الطائرة.

حيث بدأت الطائرة بالهبوط بشكل طبيعي على المدرج قبل أن تنزلق ويفقد الكابتن السيطرة عليها وسط صراخ الركاب، وأدى الحادث إلى اصطدام جناح الطائرة بأرضية المدرج.

وعلى الفور تدخلت فرق الطوارئ وقامت بإجلاء الركاب من الطائرة دون أن يصابوا بأي أذى.

من جانبها أصدرت أميركان إيرلاينز بيانا أكدت عدم وقوع إصابات بين المسافرين والبالغ عددهم 38 مسافرا وطاقم الطائرة المكون من 3 أشخاص، وقالت إن جميع الركاب خرجوا من الطائرة سالمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك