بالفيديو.. لحظات رعب أثناء انزلاق طائرة في شيكاغو

تسببت الثلوج في انزلاق طائرة تابعة لشركة أميركان إيرلاينز أثناء هبوطها في مطار أوهير في شيكاغو قادمة من ولاية نورث كالورينا.

وانتشر على مواقع الإنترنت فيديو صوره أحد الركاب يظهر لحظات الرعب التي عاشها ركاب الطائرة.

حيث بدأت الطائرة بالهبوط بشكل طبيعي على المدرج قبل أن تنزلق ويفقد الكابتن السيطرة عليها وسط صراخ الركاب، وأدى الحادث إلى اصطدام جناح الطائرة بأرضية المدرج.

وعلى الفور تدخلت فرق الطوارئ وقامت بإجلاء الركاب من الطائرة دون أن يصابوا بأي أذى.

من جانبها أصدرت أميركان إيرلاينز بيانا أكدت عدم وقوع إصابات بين المسافرين والبالغ عددهم 38 مسافرا وطاقم الطائرة المكون من 3 أشخاص، وقالت إن جميع الركاب خرجوا من الطائرة سالمين.

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