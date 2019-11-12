واتساب يطلق خدمة خاصة بالشركات الصغرى

في إطار سعيها لتطوير تطبيق واتساب بزنس قامت شركة فيسبوك الأمريكية بإضافة خدمة Catalog للتطبيق، والتي يمكن للشركات الصغرى والمقاهي والمتاجر الاستفادة منها شرط أن يكون لديهم حساب واتساب بزنس.

ومن خلال خدمة Catalog سيكون بإمكان أصحاب العمل عرض بضائعهم وعروضهم داخل تطبيق واتساب دون أن يضطروا إلى إرسال رسائل وبريد إلكتروني للمستخدمين حول عروضهم.

كما أن هذه الخدمة ستجعل العملاء يشاهدون العروض داخل التطبيق، وبالتالي لن يضطروا إلى الذهاب لموقع الشركة لمشاهدة العروض.

يذكر أن شركة فيسبوك أطلقت خدمة Catalog في عدة دول هي أمريكا، كندا، بريطانيا، الهند، إندونيسيا، المكسيك، ألمانيا والبرازيل، ويمكن للمستخدمين في تلك الدول تحميل تطبيق واتساب بزنس والتمتع بخدمة Catalog.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية