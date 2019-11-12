توقع إقبال كبير على حفلة تامر عاشور في الرياض

يستعد الفنان المصري تامر عاشور لإحياء حفلته الثانية في موسم الرياض حيث سيقوم بإحياء حفلة ليالي المحروسة يوم 13 نوفمبر الجاري.

ومن المتوقع أن تشهد الحفلة إقبالا جماهيريا كبيرا بعد نجاح حفلته الأولى التي أقامها في أكتوبر الماضي.

وسيغني الفنان المصري في الحفلة باقة من أغانيه الرائعة كأغنية قولوا سماح، وخلصانة الحكاية وغيرها قبل أن يعود إلى مصر مباشرة بعد انتهاء الحفل ليكمل تعاقده مع المنتجة سارة الطباخ من أجل إدارة أعماله والبدء بتسجيل ألبومه الجديد.

يذكر أن فعاليات موسم الرياض بدأت في شهر أكتوبر الماضي في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار “تخيل” وستستمر حتى ديسمبر المقبل، وستقام الاحتفالات داخل 12 منطقة ترفيهية.

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