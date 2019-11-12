الصدفة تقود لاكتشاف قرية أثرية في أمريكا الشمالية

تفاجأ عمال البناء أثناء قيامهم بشق طريق في بلدة نورثامبتون الواقعة في ماساتشوستس الأمريكية بوجود آثار في موقع الحفريات، حيث عثروا على رماح وأدوات حجرية في الموقع.

وعلى الفور جاء علماء الآثار وقاموا بإجراء بعض الحفريات وتبين لهم من خلالها بأن الموقع أثري ويعود لما قبل 10 آلاف سنة.

وقال أحد خبراء الآثار إن الموقع كان يستخدم لفترة قصيرة قبل أن يقوم القدماء بالانتقال منه، وأكد على أهمية الموقع في إعطاء معلومات عن الحياة في أمريكا الشمالية في تلك الفترة، وبأن أمريكا الشمالية أصبحت مكانا قابلا للعيش بعد نهاية آخر عصر جليدي والذي غطى كندا وأجزاء من شمال أمريكا.

من جهة أخرى عبّر مدير المشروع عن دهشته من وجود هذا المكان الأثري، وقال إنه من النادر العثور على أماكن أثرية في هذه المنطقة، وعبر عن رغبته باستكمال المشروع رغم معارضة السكان.

أما سكان البلدة فطالبوا السلطات بالحفاظ على المكان كمعلم أثري والاهتمام به، والعدول عن تنفيذ أي مشاريع في المنطقة.

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