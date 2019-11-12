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الصدفة تقود لاكتشاف قرية أثرية في أمريكا الشمالية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ عمال البناء أثناء قيامهم بشق طريق في بلدة نورثامبتون الواقعة في ماساتشوستس الأمريكية بوجود آثار في موقع الحفريات، حيث عثروا على رماح وأدوات حجرية في الموقع.

وعلى الفور جاء علماء الآثار وقاموا بإجراء بعض الحفريات وتبين لهم من خلالها بأن الموقع أثري ويعود لما قبل 10 آلاف سنة.

وقال أحد خبراء الآثار إن الموقع كان يستخدم لفترة قصيرة قبل أن يقوم القدماء بالانتقال منه، وأكد على أهمية الموقع في إعطاء معلومات عن الحياة في أمريكا الشمالية في تلك الفترة، وبأن أمريكا الشمالية أصبحت مكانا قابلا للعيش بعد نهاية آخر عصر جليدي والذي غطى كندا وأجزاء من شمال أمريكا.

من جهة أخرى عبّر مدير المشروع عن دهشته من وجود هذا المكان الأثري، وقال إنه من النادر العثور على أماكن أثرية في هذه المنطقة، وعبر عن رغبته باستكمال المشروع رغم معارضة السكان.

أما سكان البلدة فطالبوا السلطات بالحفاظ على المكان كمعلم أثري والاهتمام به، والعدول عن تنفيذ أي مشاريع في المنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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