سياسة يوتيوب الجديدة تهدد بإغلاق بعض القنوات

في إطار سعيها لتحسين سياسة استخدام منصتها، قامت شركة يوتيوب الأمريكية بإجراء مجموعة تغييرات على سياسة الاستخدام في الموقع.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تجري فيها يوتيوب تعديلات على سياسة الاستخدام في العام 2019.

وأثارت التغييرات الجديدة قلق أصحاب القنوات، حيث ورد في التغييرات الجديدة بند تعليق الحساب وإنهائه، ويتيح هذا البند للشركة الأمريكية إنهاء عمل أي قناة ترى بأنها غير مجدية تجاريا.

ويعد هذا البند من البنود الواسعة إذ لا يقتصر على إيقاف عمل القنوات وحسب، بل قد يشمل إيقاف عمل البريد الإلكتروني.

ولم تحدد الشركة الأمريكية المقصود بالجدوى التجارية، وما إن كانت تعني ظهور إعلانات في قنوات يوتيوب أم قيمة الأرباح المتحصلة من تلك الإعلانات أم شيء آخر.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستبدأ بتطبيق سياسة الاستخدام الجديدة يوم 10 ديسمبر القادم.

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