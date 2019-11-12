شارب تطلق هاتفا جديدا وبسعر منافس

كشفت شركة Sharp اليابانية عن هاتف من الفئة المتوسطة أطلقت عليه اسم Sharp AQUOS V.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 835 ثماني النوى ونظام تشغيل Android 9 Pie.

وزودت الشركة اليابانية الهاتف بشاشة IPS مقاس 5.93 بوصة بدقة عرض FULL HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 13 ميغا بيكسل والثانية بدقة 13 ميغا بيكسل أيضا.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف 64 غيغابايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 4 غيغا بايت.

أما بالنسبة للبطارية فستأتي بسعة 3090 ميلي أمبير وستدعم الشحن عبر منفذ USB C، كما سيدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5، وسيحتوي على منفذ 3.5 للسماعات.

الجدير بالذكر أن الشركة اليابانية ستطلق الهاتف الجديد في تايوان بسعر 230 دولارا أمريكيا على أن تطلقه بعد ذلك في كافة أنحاء العالم.

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