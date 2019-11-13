“عيش اللحظة” .. محفل ببنغازي لأجل حقوق ذوي الإعاقة

تقرير|218

شهدت الحديقة الخلفية لمسرح الطفل في مدينة بنغازي فعاليات محفل “عيش اللحظة” الذي ترعاه المنظمة الدولية لرعاية الطفولة وحماية ذوي الإعاقة، ضمن حملة “وصول”، الخاصة بالتعريف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تتمحور فكرة “عيش اللحظة” على تقمص الأفراد لأوضاع ذوي الإعاقة للوصول إلى ما يشعرون به ويحسونه و ما يواجههم من صعوبات، بهدف وصول المجتمع إلى الوعي بحقوق هذه الشريحة المهمة من المجتمع .

شارك في المحفل العديد من المواطنين من الجنسين ومن أعمار مختلفة وعدد من الشخصيات المهتمة بشريحة ذوي الإعاقة وتنوعت فقرات الحفل بين الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

يشار إلى أن حفلة بنغازي ضمن حملة واسعة على مستوى ليبيا، فكانت انطلاقة أول فعاليات “عيش اللحظة” من مدينة طرابلس وتهدف حملة “وصول” إلى أن تصل رسالة المطالبة بحقوق هذه الشريحة إلى جميع أفراد المجتمع الليبي وإلى المسؤلين.

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