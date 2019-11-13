كيف تحمي نفسك من أمراض الشتاء

1- طرق الحماية من الانفلونزا ونزلات البردترتفع نسب الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد والزكام بشكل خاص في فصل الشتاء، وبينما قد يتسبب ما يقارب 200 نوعاً من الفيروسات فقط في إصابتك بنزلات البرد، يعتبر مرض الإنفلونزا قصة أخرى وحالة طبية أكثر حدة، لذا، إليك قائمة بقواعد ونصائح سوف تساعدك على تجنب الإصابة بهذه الأمراض الفيروسية:احصل على كافة التطعيمات اللازمة بمواعيدها.قم بتغطية أنفك وفمك بمنديل عندما تسعل أو عندما تعطس.قم بإلقاء المنديل المستعمل في سلة القمامة فوراً بعد استخدامه.قم بغسل يديك جيداً بالماء والصابون، خاصة بعد العطس أو السعال.احتفظ دوماً بمعقم أو مطهر في حقيبة يدك.تجنب القيام بلمس أنفك أو فمك حتى لا تنتشر الجراثيم والفيروسات بسرعة.حاول أن تخفف من الاحتكاك بالأشخاص المصابين بالأنفلونزا أو بنزلة البرد.

2- تناول طعاماً نظيفاً ومغذياًإن تناولك لطعام مغذي يومياً سوف يزود جسمك بكفايته من الفيتامينات والكربوهيدرات والدهون، والتي تحافظ على نشاط الجسم وتقلل من قابليته للإصابة بالأمراض، ناهيك عن أنها تسرع عملية شفائه من الأمراض حال إصابته بها.

ومع أن فصل الشتاء يأتي مع الكثير من إغراءات الطعام غير الصحية، إلا أننا ننصحك بأن تتمهل قليلاً عند انتقاء طعامك، بل الجأ لحميات صحية، وعادات غذائية سوف يشكرك جسمك على اتباعها. لذا حاول انتقاء أطعمة:غنية بمضادات الأكسدة والبروتينات والألياف.غنية بفيتامينات: بي، سي، د، ي.قليلة الدهون والسكريات.

3- اشرب كمية كافية من الماءمن المهم أن لا تهمل شرب كمية كافية من الماء، وذلك للحفاظ على مستويات الرطوبة عالية في جسمك خلال اليوم، إذ أن الجسم في الشتاء لا يميل لتذكيرك بشعوره بالعطش بشكل واضح كما هو الحال في الصيف، لذا فمن السهل نسيان وإهمال شرب الماء!

كما أن مشاكل البشرة تصبح أكثر شيوعاً وانتشاراً في الشتاء بالذات، بسبب التغير الكبير في درجات الحرارة، والتعرض المستمر لمصادر التدفئة داخل المنازل وفي أماكن العمل.

4- حافظ على نشاطك ولياقتك البدنيةلا يخفى على أحد أن فصل الشتاء قد يكون فصلاً مكئباً لدى البعض، بل إن مجرد النهوض من السرير صباحاً قد يغدو أمراً مرهقاً! وهذه حالة طبية تسمى باكتئاب الشتاء الموسمي، ولكن تستطيع محاربتها عبر التواصل المستمر مع أفراد العائلة والأصدقاء، والحفاظ على نشاطك الاجتماعي.

حاول كذلك أن تخرج لممارسة بعض التمارين الرياضية والأنشطة الخارجية، مثل المشي السريع والركض.

5- حافظ على دفء جسمكيعتبر فصل الشتاء فصلاً صعباً بشكل خاص على كبار السن، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي، لذا قم باتباع النصائح التالية للحفاظ على دفء جسمك:

قم دوماً بإغلاق الأبواب عند الدخول والخروج، وحافظ على ستائر المنزل مسدلة.تناول يومياً مشروبات ساخنة ووجبة ساخنة واحدة على الأقل.تناول وجباتك بشكل منتظم ودون إهمال يومياً، للحفاظ على مستويات طاقة مرتفعة في الجسم!قم بارتداء طبقات كافية من الثياب الدافئة، دون إفراط أو مبالغة.

6- حافظ على خلو منزلك من الفطريات والعفونةتعتبر الأجواء المعتمة والباردة أجواء ملائمة جداً لنمو العفونة والفطريات، وهي أجواء يخلقها الشتاء في كل منزل بطبيعة الحال! ونود هنا أن نذكر لك الأماكن التي قد تنمو فيها العفونة والرطوبة في منزلك:

أماكن تخزين الثياب.الأماكن الرطبة، مثل الحمام وغرف غسيل الثياب.أي مكان في المنزل لا يتم تجفيفه بشكل جيد.لذا، ولكي تتجنب الأمراض التي قد تتسبب بها هذه الرطوبة والعفونة، فإننا ننصحك بالأمور التالية:

تهوية المنزل بشكل جيد وبانتظام.الحفاظ على دفء المنزل.تجفيف كافة الأسطح في المنزل وتنظيفها بانتظام، خاصة تلك التي تتعرض للرطوبة أكثر من غيرها (أسطح المطابخ والحمامات).

المصدر: ويب طب

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