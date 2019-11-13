خدمات مرضى الأورام الطبية وأدويتهم على طاولة مجلس الوزراء

بحث أمين عام

مجلس الوزراء الطاهر عامر مع عدد من المسؤولين في قطاع الدولة الخطوات التي يجب

اتخاذها؛ لتذليل المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات الطبية لمرضى الأورام

وتوفير الأدوية اللازمة لهم بمراكز العلاج.

وتطرق عامر

خلال اجتماعه، الثلاثاء، مع مسؤولين في كل من ديوان المحاسبة، ومراكز علاج

الأورام، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى البرنامج المقدم من المركز الوطني

لمكافحة الأمراض والمتعلق بالكشف المبكر لاكتشاف الأورام.

يشار إلى أن

المراكز المتخصصة بعلاج الأورام تعاني من نقص في الأدوية العلاجية مما يضطر المرضى

إلى شراء الأدوية من جيوبهم الخاصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية