ديل تطلق حاسوباً يتحمّل السقوط من ارتفاع 1.2 متر

كشفت شركة ديل الأمريكية عن حاسوب لوحي بمواصفات مميزة مخصص للاستخدامات الشاقة أطلقت عليه اسم Latitude 7220 Rugged Extreme.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Core i7-8665U الذي تنتجه شركة إنتل، فيما أكدت الشركة بأنه سيكون مناسبا للاستخدامات الشاقة وفق معيار IP68 ، ومعيار MIL-STD-810GH، مما يجعله قادرا على مقاومة الماء والغبار، وتحمل السقوط من ارتفاع 1.2 متر.

وزودت الشركة الأمريكية الحاسوب الجديد بشاشة مقاس 12 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل، وسيبلغ وزن الحاسوب 1.33 كغ.

وسيحتوي الحاسوب على قرص صلب SSD من نوع NVME، وستصل مساحة الذاكرة العشوائية لهذا الجهاز إلى 8 غيغا بايت.

ويتميز هذا الجهاز باحتوائه على بطاريتين قابلتين للتبديل السريع مما يفسح المجال أمام المستخدم لاستخدام الحاسوب دون الحاجة لاستخدام الكهرباء، ودون أن يتأثر بالانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الحاسوب اللوحي الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 1900 دولار أمريكي.

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