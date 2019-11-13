وجد سنّه المفقود من 20 عاماً داخل أنفه

عانى المواطن الصيني تشانغ بينشنغ البالغ من العمر 39 عاما والذي يعيش في مدينة هاربين من انسداد في الأنف وخروج رائحة تسوس منه، مما أضعف قدرته على التنفس وتسبب له بعدد من المشاكل الصحية.

وقرر تشانغ الذهاب إلى المستشفى لمعرفة أسباب الانسداد، وعندما قام الأطباء بفحصه تفاجؤوا بوجود سن داخل تجويف الأنف، وبأن السن نما بشكل طبيعي في حالة نادرة يطلق عليها الأسنان المتحجرة داخل الأنف.

وعلى الفور قام الأطباء بإجراء عملية جراحية لتشانغ لإزالة السن الموجود والذي بلغ طوله 1 سم.

وعبر المواطن الصيني عن دهشته لوجود السن الذي فقده في العام 1990 داخل أنفه، حيث أكد تعرضه لحادثة في ذلك العام فقد على أثرها اثنين من أسنانه، وجد أحدهما في حين لم يعثر على الآخر حينها.

وقال تشانغ إن إصابته احتاجت حينها 60 غرزة، ولكنه لم يشعر بأي مشاكل في أنفه، وبأن المشاكل بدأت في الظهور خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن الأسنان المتحجرة داخل الأنف حالة نادرة للغاية ولم يسجل منها ما بين عامي 1959 و2008 سوى 23 حالة.

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