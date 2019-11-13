تناول العشاء قبل السادسة يقي النساء من مرض خطير

أثبتت دراسة قام بها باحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية بأن النساء اللواتي يتناولن العشاء قبل الساعة السادسة مساء ينخفض لديهن معدل الإصابة بأمراض القلب.

وخضعت لهذه الدراسة 112 امرأة، حيث قام العلماء بمراقبة عادات الطعام لديهن لمدة عام كامل، وبعد ذلك تم تقييم صحة القلب والأوعية الدموية لدى المشاركات بالاعتماد على معايير تشمل عدم التدخين، النشاط، التغذية، تجنب السمنة، الحرص على انخفاض الكوليسترول في الدم، وانخفاض ضغط الدم.

وأظهرت الدراسة بأن النساء اللواتي تناولن طعام العشاء بعد السادسة مساء كن معرضات للإصابة بزيادة الوزن وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم بنسبة أكبر مقارنة بالنساء اللواتي امتنعن عن تناول العشاء بعد السادسة مساء.

كما أكدت الدراسة على أن كل 1% زيادة في السعرات الحرارية المستهلكة يؤدي إلى زيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب.

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