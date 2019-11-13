هندي يخسر 40 كيلوغراماً في زمن قياسي

ضاق الشاب الهندي فيبهاك ديباك البالغ من العمر 17 عاما ذرعا من سخرية زملائه في المدرسة المستمرة بسبب وزنه الذي وصل إلى 100 كغ، الأمر الذي دفعه للاعتماد على نفسه من أجل التخلص من الوزن الزائد.

واتبع المراهق الهندي نظاما غذائيا صارما مكنه من خسارة 40 كغ من وزنه خلال 11 شهرا فقط، حيث كان يفطر كوبا من الحليب مع بيض مسلوق بالإضافة إلى كمية قليلة من الشوفان والفاكهة، وبعد ساعتين كان يتناول بعض الفاكهة المجففة.

أما وجبة الغداء فكانت تعتمد بشكل رئيسي على الأرز المسلوق والمقلي وعدد من الأطعمة الصحية التي تساهم في إنقاص الوزن، في حين اقتصرت وجبة العشاء على صدور الدجاج والسلطة والخضراوات المسلوقة.

وبالإضافة إلى هذا النظام كان المراهق الهندي يلعب تمارين رياضية في المنزل لمدة ساعة كاملة يوميا. وعبّر المراهق الهندي عن سعادته بسبب تخلصه من الوزن الزائد الذي سبب له مشاكل كثيرة في حياته.

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