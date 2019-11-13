ليليا الأطرش تطل على عشاقها بلوك جديد

فاجأت الفنانة السورية ليليا الأطرش عشاقها بإطلالتها بلوك جديد، حيث قامت النجمة بنشر صور جديدة لها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة السورية في هذه الصور بشكل مختلف عن شكلها الأصلي، ويبدو أنها خضعت لعمليات تجميل أو قامت بوضع مكياج ساهم في تغيير ملامحها الأصلية.

وأبدى متابعو ليليا الأطرش إعجابهم باللوك الجديد لها، وأثنوا على أدوارها الدرامية وبخاصة دور لطفية الذي قدمته في مسلسل باب الحارة والذي حقق جماهيرية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي.

الجدير بالذكر أن الفنانة السورية ظهرت في الموسم الرمضاني الماضي بعدة أعمال أبرزها مسلسل حرملك، وحركات بنات، ومسلسل وهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية