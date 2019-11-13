شركة Adobe تطلق تقنية لكشف الصور المزورة

شهد مؤتمر MAX للمطورين قيام شركة Adobe بإطلاق تقنية تساعد على كشف الصورة المزورة والصور التي أجريت عليها تعديلات.

وأكدت الشركة الأمريكية أن التقنية ستكون قادرة على معرفة الصور التي تم تعديلها من خلال برنامج فوتوشوب أو أي برامج أخرى لتعديل الصور، بالإضافة إلى قدرتها على إظهار الصورة الأصلية قبل التعديل.

واستخدمت Adobe تقنية جديدة قادرة على معاينة كل بيكسل من بيكسلات الصورة المعدلة، وتحديد أماكن البيكسلات المعدلة حيث ستظهر أماكن هذه البيكسلات من خلال خرائط حرارية، لتكون هذه التقنية مختلفة بشكل كلي عن تقنيات كشف الصور المزورة التي تعتمد على ميزة التعرف على الوجوه.

وقالت Adobe بأنها طورت هذه التقنية من أجل مكافحة الأخبار الكاذبة والتي غالبا ما تدعم بصور مزورة يتم تطبيقها من خلال برامج تعديل الصور، مما يساهم بانتشارها بشكل كبير.

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