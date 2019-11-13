أسوس تطلق حاسوبين بمواصفات مميزة

كشفت شركة أسوس التايوانية عن جهازي Zen book جديدين أطلقت عليهما Zen book 14، و Zen book Flip 14.

وسيعمل جهاز Zen book 14 بمعالج AMD Ryzen R5-3500U، ونظام تشغيل Windows 10 Home، وكرت شاشة AMD Redeon RX Vega8.

وزودت الشركة التايوانية الجهاز الجديد بشاشة بحجم 14 بوصة بدقة 1920*1080 وجودة عرض Full HD.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 512 غيغا بايت في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8 غيغا بايت.

وسيدعم الجهاز الجديد الاتصال بشبكة الواي فاي، البلوتوث 4.2، كما سيحتوي على منفذ USB 3.1-C، ومنفذUSB 3.1-A، منفذUSB 2.0، منفذHDMI، بالإضافة إلى كاميرا HD.

ويتميز الجهاز الجديد ببطاريته التي ستأتي بقدرة 47W2 وتعمل لمدة 12 ساعة متواصلة.

في حين سيعمل جهاز Zen book Flip 14 بمعالجAMD Ryzen R7-3700U ، ونظام تشغيلWindows 10 Home، وكرت شاشة AMD Redeon RX Vega10.

وستأتي الشاشة ومساحة الذاكرة بنفس مواصفات الشاشة في الجهاز السابق حيث ستأتي الشاشة بحجم 14 بوصة ودقة 1920*1080 وجودة عرض Full HD، أما الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب فستأتي بسعة 512 غيغا بايت، والذاكرة العشوائية ستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيدعم الجهاز الاتصال بشبكة الواي فاي، البلوتوث 4.2، وسيحتوي على منفذ USB 3.1-C، منفذUSB 3.1-A، منفذUSB 2.0، منفذ HDMI2.0، وكاميرا HD.

أما بالنسبة للبطارية فستأتي بقدرة 42W3 وستكون قادرة على العمل لمدة 9 ساعات متواصلة.

يذكر أن أسوس لم تكشف أي معلومات حول السعر الذي ستطلق به هذين الحاسوبين.

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