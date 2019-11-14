منوعات

مزهرية “الإمبراطور” تباع بجنية إسترليني واحد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم يكن المواطن البريطاني الذي رفض كشف اسمه يعلم أن المزهرية الصفراء التي أعجب بها واشتراها من سوق السلع المستعملة بجنيه استرليني واحد ستحقق له ثروة كبيرة.

حيث قام بعرض المزهرية للبيع على موقع eBay بسعر معين، وسرعان ما انهالت العروض عليه بأسعار تفوق السعر الذي طلبه مما دفعه لحذف الإعلان وعرض المزهرية على الخبراء، ليتفاجأ بأن المزهرية أثرية، وبأنها صنعت لعائلة الإمبراطور الصيني تشيان لونغ من أسرة تشينغ والتي حكمت الصين في الفترة ما بين 1735-1796.

وبعد أن أدرك المواطن البريطاني قيمة المزهرية عرضها للبيع بمزاد علني بدأ من 80 ألف جنيه أسترليني، وفي النهاية اشترى مواطن صيني المزهرية مقابل 380 ألف جنيه أسترليني.

وعبر المواطن البريطاني عن سعادته بنجاح صفقة البيع، وقال إنه سيستثمر الأموال التي حصل عليها من أجل تأمين مستقبل مشرق لابنته البالغة من العمر 3 سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك