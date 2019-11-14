مزهرية “الإمبراطور” تباع بجنية إسترليني واحد

لم يكن المواطن البريطاني الذي رفض كشف اسمه يعلم أن المزهرية الصفراء التي أعجب بها واشتراها من سوق السلع المستعملة بجنيه استرليني واحد ستحقق له ثروة كبيرة.

حيث قام بعرض المزهرية للبيع على موقع eBay بسعر معين، وسرعان ما انهالت العروض عليه بأسعار تفوق السعر الذي طلبه مما دفعه لحذف الإعلان وعرض المزهرية على الخبراء، ليتفاجأ بأن المزهرية أثرية، وبأنها صنعت لعائلة الإمبراطور الصيني تشيان لونغ من أسرة تشينغ والتي حكمت الصين في الفترة ما بين 1735-1796.

وبعد أن أدرك المواطن البريطاني قيمة المزهرية عرضها للبيع بمزاد علني بدأ من 80 ألف جنيه أسترليني، وفي النهاية اشترى مواطن صيني المزهرية مقابل 380 ألف جنيه أسترليني.

وعبر المواطن البريطاني عن سعادته بنجاح صفقة البيع، وقال إنه سيستثمر الأموال التي حصل عليها من أجل تأمين مستقبل مشرق لابنته البالغة من العمر 3 سنوات.

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