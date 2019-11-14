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أمريكية تسمع أصوات إطلاق رصاص خلال نومها

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استيقظت الأمريكية جيل لافيرتي البالغة من العمر 64 عاما في إحدى ليالي نوفمبر 2017 إثر سماعها صوت إطلاق رصاص كثيف، الأمر الذي دفعها للاتصال بالشرطة.

وبالفعل جاءت الشرطة إلى منزل جيل، ولكنها لم تجد أي دليل على وجود إطلاق نار، كما أن الجيران أكدوا عدم حدوث هذا الأمر.

ووجدت جيل أنها الوحيدة التي تسمع هذه الأصوات وذلك بعد تكرارالأمر عدة مرات، قامت المرأة الأمريكية بمراجعة الأطباء الذين أكدوا إصابتها باضطراب نادر في النوم لا علاج له، ووصفوا لها بعض الأدوية والحبوب المنومة، ولكن حالتها لم تتحسن أبدا.

الجدير بالذكر أن هذا الاضطراب النادر يصيب واحدا من كل 10 أشخاص خلال مرحلة ما من حياتهم، ويتسبب بعدم انتظام لدقات القلب.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • هذا ليس بمرض – توجد منظمات روحانية تستخدم الشعوذة في التأثير على الشباب وخاصة الأذكياء – ومحاولة التأثير عاى طموحاتهم – وهذه الحالة تصيب فقط الأذكياء والصادقين – وهذه ليست الحالة الاولى – ويوجد من يسمع أصوات صراخ لاطفال ونساء كانهم يعذبون – وأصوات ضحكات – وغيرها …. والتكنولوجيا الحالية لها دور كبير في انتشار هذه الظاهرة … والالعاب الالكترونية واستخدام الهواتف وخاصة المتطورة – حيث اكد بعض العلماء انه توجد روابط بين الاتصالات ومناطق موبوءة ومقابر وأماكن مهجورة …. حيث هذه الظاهرة لم تحدث عندما كان الناس يستخدمون الهواتف العادية وعندما الناس كانوا يذهبون لرحلات في المناطق الواسعة والحدائق مع عاملاتهم واللعب في الهواء الطلق … والى الان يحاول بعض العلماء إيجاد تفسيرات واضحة لهذه الحالات ….

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