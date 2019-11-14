أمريكية تسمع أصوات إطلاق رصاص خلال نومها

استيقظت الأمريكية جيل لافيرتي البالغة من العمر 64 عاما في إحدى ليالي نوفمبر 2017 إثر سماعها صوت إطلاق رصاص كثيف، الأمر الذي دفعها للاتصال بالشرطة.

وبالفعل جاءت الشرطة إلى منزل جيل، ولكنها لم تجد أي دليل على وجود إطلاق نار، كما أن الجيران أكدوا عدم حدوث هذا الأمر.

ووجدت جيل أنها الوحيدة التي تسمع هذه الأصوات وذلك بعد تكرارالأمر عدة مرات، قامت المرأة الأمريكية بمراجعة الأطباء الذين أكدوا إصابتها باضطراب نادر في النوم لا علاج له، ووصفوا لها بعض الأدوية والحبوب المنومة، ولكن حالتها لم تتحسن أبدا.

الجدير بالذكر أن هذا الاضطراب النادر يصيب واحدا من كل 10 أشخاص خلال مرحلة ما من حياتهم، ويتسبب بعدم انتظام لدقات القلب.

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