منى فضالي تروي تفاصيل الحادث الذي تعرضت له

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي قلق معجبيها بعد إدراجها منشورا على حسابها في موقع فيسبوك قالت فيه إنها تعرضت لحادث صباح يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري.

ولكن النجمة المصرية عادت وحذفت المنشور بسبب الكم الهائل من الاتصالات التي انهالت عليها وعلى والدتها.

وبعد ذلك روت الفنانة المصرية تفاصيل الحادث حيث قالت إنها تفاجأت بسيارة تصطدم بسيارتها من الخلف الأمر الذي تسبب بإصابتها برضوض بسيطة في قدمها، في حين لم تصب صديقتاها اللتان كانتا برفقتها بأي أذى.

وطمأنت منة فضالي جمهورها وقالت لهم إنها بخير وبصحة وعافية، ولا تعاني من أي مشكلة.

يذكر أن منة فضالي تستعد لتصوير دورها في فيلم ماكو للمخرج هشام الرشيدي، وسيشارك في هذا الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم بسمة، ناهد السباعي، منذر رياحنة، والتركي مراد يلدريم.

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