أمازون تبتكر حلاً يجلب الدفء لمستخدمي الكمبيوتر

كشفت شركة أمازون الأمريكية عن قاعدة فأرة جديدة تساهم في الحفاظ على دفء اليد خلال فصل الشتاء.

وتحتوي القاعدة الجديدة على لوحة تدفئة مدمجة، توفر الطاقة للقاعدة من خلال وصلة USB، وستساهم القاعدة الجديدة في تسهيل عمل الموظفين في المكاتب المبردة خلال الشتاء.

وقالت الشركة الأمريكية إن المستخدم سيكون قادرا على فصل الطاقة عن القاعدة الجديدة في حال ارتفعت درجة الحرارة إلى 22 درجة.

ووفرت أمازون المنتج الجديد في الأسواق ب7 ألوان رغبة منها في إرضاء أذواق عشاقها، وحظيت قاعدة الفأرة الجديدة بإعجاب عدد كبير من المستخدمين، الذين عبروا عن سعادتهم بها وتمنوا لو أنها كانت موجودة منذ مدة طويلة.

الجدير بالذكر أن أمازون وفرت المنتج الجديد على متجرها الإلكتروني بسعر وصل إلى 20 دولارا أمريكيا فقط.

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