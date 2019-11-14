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مواصفات MacBook Pro الجديد “مذهلة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة آبل الأمريكية اللثام عن أكبر نسخة من جهازMacBook Pro والتي جاءت بشاشة بمقاس 16 بوصة.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Core i9 من الجيل الثامن من إنتاج شركة إنتل الأمريكية بسرعة رئيسية تصل إلى 2.4غيغا هرتز، وبطاقة رسوميات ADM Radeon Pro 5300M5500M.

وزودت الشركة الأمريكية الجهاز الجديد بشاشة مقاس 16 بوصة وبدقة عرض 1920*3072 بيكسل.

وعمدت آبل إلى تحسين مكبرات الصوت في هذا الحاسوب من أجل منح المستخدمين فرصة للحصول على تجربة صوتية رائعة.

وسيأتي الجهاز الجديد بذاكرة عشوائية بسعة 64غيغا بايت في حين ستكون الذاكرة الداخلية عبارة عن قرص SSD بسعة 8 تيرا بايت.

الجدير بالذكر أن آبل ستطلق هذه النسخة من MacBook Pro بسعر مرتفع للغاية يصل إلى 6099 دولارا أمريكيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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