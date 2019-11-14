تعرف على مواصفات هاتف موتورولا القابل للطي

رفعت شركة موتورولا الأمريكية النقاب رسميا عن هاتفها القابل للطي والذي حمل اسم Razr.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 710 ثماني النوى، وكرت شاشة Adreno 616، ونظام تشغيل Android 9.0 Pie.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.2 بوصة بدقة عرض تصل إلى 2142*876 بيكسل، وشاشة OLED خارجية بحجم 2.7 بوصة ودقة عرض 600* 800 بيكسل.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 16 ميغا بيكسل والثانية 5 ميغا بيكسل، وتتميز هذه الكاميرا بقدرتها على تصوير فيديوهات بدقة 4K.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 128 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 6 غيغا بايت.

أما البطارية فستأتي بسعة 2510 ميلي أمبير وستدعم تقنية الشحن السريع بسرعة 15 واط.

ويتميز الهاتف الجديد بدعمه لتقنية الاتصال واي فاي، والبلوتوث 5، ونظام GPS، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، كما سيحتوي على منفذ USB-C، ومستشعر للبصمات.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق في 26 نوفمبر الجاري في أمريكا بسعر 1500 دولار أمريكي، على أن يتاح على متاجرها على الإنترنت يوم 9 يناير 2020.

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