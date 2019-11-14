“خير الجراح” يستعد لإطلاق العمل الأول لفرقته المسرحية

أعلن الفنان السوري محمد خير الجراح عن استمرار التحضيرات التي يقوم بها من أجل إطلاق العمل المسرحي الأول لفرقته المسرحية والذي سيحمل اسم سلطان زمانه.

وقال الجراح إنه أسس فرقة مسرح سوريا هذا العام، وبأن العمل الجديد سيكون من تأليف سعيد حناوي، وسيشارك فيه بصفته مخرجا وممثلا، كما سيشارك فيه مجموعة من الممثلين أبرزهم أريج خضور، سمير الشماط، رشا رستم، فادي حموي، أحمد حجازي، ومحمد سويد، وسيبدأ عرضه على المسارح في سوريا مع بداية العام القادم.

من جهة أخرى يواصل الممثل السوري تصوير أدواره في مسلسل “365 يوم وربع”، كما أنه يستعد لتصوير الجزأين المتبقيين من مسلسل حرملك.

وعند سؤاله عن مسلسل باب الحارة الذي لعب فيه شخصية أبو بدر الشهيرة قال الجراح بأنه لا يملك أي معلومات حول إمكانية إنجاز جزء جديد من العمل، مؤكدا في الوقت ذاته التزام مع المنتج بسام الملا، ورفضه المشاركة في أي نسخة لا تكون من إنتاجه.

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